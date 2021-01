I Soul Station, la band Rhythm and blues del frontman dei Kiss, Paul Stanley, ha annunciato che pubblichera il primo album, intitolato “Now And Then“, il 5 marzo 2021 per Universal.

Nel gruppo suonano il chitarrista e corista Rafael “Hoffa” Moreira, il bassista Sean Hurley, il tastierista Alex Alessandroni, la tastierista Ely Rise, il batterista e corista Eric Singer, il percussionista RayYslas, i coristi Gavyn Rhone, Crystal Starr e Laurhan Beato, il trombettista Pappenbrook.