I carabinieri di Aglientu (Ss) hanno salvato un cane da caccia e denunciato il proprietario per maltrattamento di animale. I militari, impegnati nel pattugliamento della strada provinciale 90 in territorio gallurese, hanno visto un segugio maremmano, visibile sofferente e disorientato, che vagava per la strada. Lo hanno quindi avvicinato per evitare che creasse pericolo alla circolazione e si sono accorti subito che era debuttato, stanco e malato.

Tramite il numero sul collare hanno rintracciato il proprietario che ha confermato che il cane si era perso durante una battuta di caccia al cinghiale. I carabinieri però hanno portato il cane dal veterinario di turno il quale ha riscontrato uno stato di avanzata denutrizione, varie patologie e l’inidoneità, in quelle condizioni di essere impiegato a caccia. Il povero animale è stato quindi affidato ad una struttura idonea e il proprietario denunciato per maltrattamento di animali.