Tragedia questa mattina a Cagliari: un 47enne è deceduto dopo aver accusato un malore ed essersi accasciato a terra. L’uomo stava passeggiando in via Liguria quando si è sentito male e ha perso i sensi.

Alcune persone transitavano nella zona lo hanno visto e hanno chiamato il 118. I medici arrivati sul posto hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. In via Liguria sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.

Probabilmente il 47enne è morto per un infarto, ma bisognerà attendere gli ulteriori accertamenti per averne la certezza. La salma è stata trasferita al cimitero di San Michele dove domani sarà eseguita un’ispezione da parte del medico legale.