Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, ha inviato una missiva al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas chiedendo una soluzione rapida per gli ex dipendenti della compagnia aerea, alla vigilia della nuova protesta dei lavoratori di Air Italy e dei sindacati, che mercoledì 20 gennaio manifesteranno a Cagliari, davanti al Consiglio.

“La drammatica situazione che si è verificata a seguito della messa in liquidazione della Compagnia ha posto una seria ipoteca sulla vita civile della nostra comunità. Ha comportato, infatti, conseguenze gravissime, come la perdita del lavoro per molti nostri corregionali in un periodo, per giunta, in cui l’economia è stata messa in ginocchio dalla pandemia”, ha scritto Nizzi. “Chi, come noi, ha responsabilità politica, non può che avere a cuore il destino delle famiglie e occorre mantenere il massimo impegno per il futuro dei lavoratori della storica compagnia aerea sarda”.

Nizzi ha chiuso il suo personale appello a Solinas chiedendo al presidente della Regione di dare udienza ad Anpav, Usb, Associazione piloti e Cobas e di compiere ogni possibile sforzo per risolvere la questione e non permettere che una delle più grosse vertenze industriali in corso in Sardegna venga messa in secondo piano.