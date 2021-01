Il presidente uscente Donald Trump ha deciso di non essere presente alla cerimonia di insediamento, l’Inauguration Day, del suo rivale democratico Joe Biden alla Casa Bianca. Mercoledì mattina, in compagnia della futura ex first Lady Melania Trump, ha raggiunto a bordo dell’elicottero Marine One la base militare Andrews nel Maryland, dove ha tenuto il suo discorso di addio, prima di raggiungere partire per la Florida a bordo dell’Air Force One.