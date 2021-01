Nella tarda serata di martedì 19 gennaio, i carabinieri sono intervenuti a Capoterra, in zona via Baracca, per una violenta lite terminata con un accoltellamento.

La vicenda ha visto coinvolti due algerini. Uno dei due è stato ferito ai glutei e alla schiena e si trova attualmente ricoverato in ospedale. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. In base a una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto intorno alle 22, anche se i carabinieri sono stati informati del fatto solo dopo l’arrivo del ferito in ospedale. A chiamare il 112 sono stati i medici che si sono subito accorti delle ferite, di cui una al polmone sinistro, provocate da arma da taglio. A quanto pare, l’algerino avrebbe avuto una discussione con un connazionale che lo ha poi colpito con tre fendenti.

I carabinieri stanno lavorando per rintracciare l’aggressore e ricostruire dettagliatamente la vicenda.