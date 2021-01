“L’Aou di Sassari viene meno agli accordi sul personale”. L’accusa arriva da Nursind, per bocca di Fausta Pileri, segretaria provinciale e dirigente nazionale del sindacato degli infermieri. Per Pileri “gli infermieri non vengono integrati, ma spostati in altri ospedali”. Affermando che “si è venuti meno ai millantati accordi”, Pileri dice che “si parla da anni di grave carenza infermieristica e del personale sanitario”, ma che “quello selezionato nelle varie graduatorie regionali o assunto tramite agenzie interinali dovrebbe restare a Sassari, ma viene spostato altrove, con danno per i lavoratori e per l’Aou, che è in affanno”.

Per la segretaria sassarese del Nursind “si stanno mettendo in difficoltà unità operative importanti come Geriatria Covid e Rianimazione, cui ieri sono stati sottratti altri infermieri e operatori socio-sanitari già formati”. Fausta Pileri chiede a chi giovi questo modus operandi e quali siano gli accordi tra Aou, Ats e dirigenza ospedaliera.

“Lo chiediamo senza retorica, ma in attesa di risposte – conclude – parliamo di gravi problemi per il personale sanitario e la sicurezza dei pazienti, che non ricevono la dovuta assistenza”.