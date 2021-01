Il provvidenziale intervento di due pattuglie inviate dai carabinieri della compagnia di Valledoria ha impedito che avesse gravi conseguenze l’incidente avvenuto nel pomeriggio in via Regina Elena, dove una ruspa usata per alcuni lavori di ripristino della rete idrica ha danneggiato una condotta, provocando così una fuga di gas.

Circondata l’area, i militari hanno fatto sgomberare le persone per un raggio di 100 metri dal punto della rottura accidentale. Tra le 60 persone coinvolte dallo sgombero anche una trentina di bambini che si trovavano all’interno della scuola dell’infanzia e i loro educatori.

I vigili del fuoco e i dipendenti della Sarda Reti Gas, la società che gestisce la rete in cui è compresa la condotta danneggiata, hanno poi riparato il danno, consentendo così a tutti gli evacuati di rientrare nelle loro case.