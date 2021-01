Ancora un record assoluto giornaliero di morti censiti per Covid nelle 24 ore nel Regno Unito, che tocca quota 1820 contro i 1610 di ieri. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi.

Si assesta invece a quasi 39.000 sul fronte dei nuovi casi certificati dai dati governativi di oggi, su quasi 580.000 test. Mentre le vaccinazioni salgono a oltre 5 milioni fra prime e seconde dosi somministrate (4,6 milioni e quasi mezzo milione, rispettivamente).

“Una riapertura degli impianti di risalita a metà o a fine febbraio sembra altamente improbabile”: lo ha detto il sottosegretario francese al Turismo Jean-Baptiste Lemoyne, annunciando – come previsto – che le strutture sciistiche non riapriranno come era stato annunciato dal primo febbraio. Il sottosegretario ha aggiunto che “ci si orienta verso una ‘stagione bianca’”, senza sci alpino.