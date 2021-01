Fluminimaggiore, sit-in degli ex lavoratori della casa famiglia “Il Girasole”

Dura protesta degli ex lavoratori della casa famiglia Il Girasole di Fluminimaggiore che da questa mattina stanno effettuando un sit – in davanti alla struttura sanitaria.

” L’iniziativa mira ad ottenere l’immediata riapertura della struttura, chiusa per urgenti lavori di ristrutturazione nei primi mesi del 2018 e portati a termine nel settembre del 2019, ma tutt’oggi, nonostante le innumerevoli sollecitazioni, il servizio non è stato riattivato e nessuna garanzia si ha che ciò possa avvenire in futuro”, afferma la Cisl del Sulcis.