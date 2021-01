Jimmy Page, leggenda della musica rock e fondatore di Led Zeppelin, sui social ha raccontato quando, nel 2001, ricevette l’invito per andare a vedere gli Iron Maiden al Rock In Rio.

I”n questo stesso giorno, nel 2001, ho visto gli Iron Maiden suonare al Rock In Rio. Dato che mi trovavo in Brasile, ricevetti l’invito di andare a vederli suonare dal vivo. Rob Halford dei Judas Priest mi diede gentilmente un passaggio in elicottero fino all’arena e questa è una foto mentre ero nel backstage a suonare una chitarra che credo fosse firmata per beneficienza. Gli Iron Maiden filmarono quello show con uno dei migliori pubblici del mondo. Sempre memorabile, il Rock In Rio. I brasiliani sanno bene come divertirsi perfino alla più piccola delle feste, immaginatevi quello che possono fare nel corso di un festival di quelle proporzioni”.