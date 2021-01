Era finita in coma, a Palermo, in seguito a un gioco orribile dopo una prova estrema di soffocamento sul social TikTok. Ora, per la bimba è stata dichiarata la morte cerebrale.

Nonostante i tentativi fatti dai medici per la piccola non c’è stato nulla da fare. I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi.

