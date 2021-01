Al via, fra poco, ai lavori per la riqualificazione del complesso dell’Ex Artiglieria costruito tra la fine degli ’20 e i primi anni ’30 a Nuoro e riconsegnato dall’Esercito al Comune di Nuoro nel luglio 2020. Gli architetti della Politecnica Firenze, l’associazione di professionisti che si è aggiudicata la progettazione, hanno presentato al sindaco Andrea Soddu e all’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu, la loro proposta di progetto del Campus universitario e del parco verde urbano.

Lo studio prevede la ristrutturazione degli edifici che ospiteranno gli alloggi per gli studenti, una biblioteca universitaria con annessa sala studio, laboratori didattici e uno spazio espositivo. Tutti gli interventi, all’interno di un Parco di 6 ettari nel cuore del capoluogo barbaricino, sono stati studiati secondo quanto disposto dalla Sovrintendenza dei beni culturali, trattandosi di strutture di interesse storico, poiché risalenti a oltre 70 anni fa. La riqualificazione delle aree all’aperto prevede invece la realizzazione di impianti sportivi e un parco verde con percorsi attrezzati, per un importo di circa 5 milioni di euro, già finanziati nell’ambito del Piano per le periferie.

La proposta sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. “Stiamo entrando nel vivo del progetto dell’Ex Artiglieria e la città si riapproprierà di uno spazio vitale – afferma il sindaco Soddu – un programma di riqualificazione urbana e sociale che mette al centro tre assi fondamentali: benessere fisico, tutela ambientale e sapere. Tra le nostre raccomandazioni c’è sempre stata la volontà di salvaguardia e recupero del verde esistente e la fruibilità dell’area per i cittadini di ogni fascia d’età”.