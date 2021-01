“Esprimo anche a nome dell’intero Partito Democratico solidarietà e vicinanza al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale per il dannoso e vile attentato subito a Sant’Antioco. Un attacco alle istituzioni e a chi si batte quotidianamente per fare rispettare le regole. Per questo motivo ribadiamo la ferma e dura condanna. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine affinché siamo individuati al più presto i responsabili”.

Sono le parole che Emanuele Cani, segretario regionale del Pd, ha affidato a una nota stampa, circa l’attentato incendiario contro il Corpo forestale, avvenuto nella notte a Sant’Antioco.