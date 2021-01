Incidente stradale in tarda serata in via Sonnino all incrocio con via Deledda a Cagliari dove, per cause ancora in fase di accertamento, una Alfa Romeo Mito condotta da una ragazza cagliaritana di 29 anni si è scontrata con un motociclo Honda Sh condotto da un giovane minorenne cagliaritano.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che hanno soccorso due persone che sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

Gli agenti della Polizia Locale hanno operato per effettuare i consueti rilievi di legge.