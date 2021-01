Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un 27enne nigeriano per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli antidroga all’aeroporto di Cagliari-Elmas, i poliziotti hanno fermato il nigeriano appena sbarcato dal volo proveniente da Milano Linate.

Insospettiti dal fatto che non fornisse e non avesse, di fatto, nessuna valida motivazione che giustificasse il viaggio nel capoluogo lombardo e risultando, peraltro, residente nel sassarese, i poliziotti hanno approfondito il controllo. L’uomo ha da subito mostrato un atteggiamento nervoso e di forte agitazione durante tutte le fasi del controllo, comportamento che ha fatto insorgere agli investigatori il forte dubbio che trasportasse droga. Non trovando niente all’interno dei suoi bagagli, il 27enne è stato trasportato al Policlinico di Monserrato per effettuare un esame più approfondito per appurare la presenza di corpi estranei all’interno dello stomaco.

E’ stato quindi sottoposto ad un esame radiografico che ha evidenziato la presenza di 15 ovuli nell’addome. Pertanto, una volta ricoverato, è stato fatto in modo che il soggetto evacuasse tutti gli ovuli in sicurezza risultati contenere eroina, del peso netto di circa 10 grammi l’uno, per un totale di quasi 170 grammi di sostanza. Una volta dimesso dal Pronto Soccorso, lo straniero è stato portato nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.