Stamattina i carabinieri di Arbus (Su) hanno denunciato per inosservanza di un provvedimento dell’autorità e atti persecutori, un 30enne residente ad Arbus, disoccupato, gravato da precedenti denunce. Questi, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una 32enne di Arbus, che già in passato aveva tormentato, nella mattinata di ieri è stato sorpreso dai carabinieri a pochi metri dal luogo di lavoro della donna, in palese inosservanza delle prescrizioni impostegli da un provvedimento del Giudice. Si attendono ora nuove determinazioni da parte della Magistratura.