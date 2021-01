Sequestrati videopoker illegali e sanzioni per oltre 66.000 euro La Polizia di Stato di Cagliari, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli per il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus ha eseguito in queste una serie di controlli nei locali e circoli privati dell’area Metropolitana di Cagliari.

A Sestu (Ca) gli agenti hanno imposto la chiusura di un circolo privato, funzionante nonostante il divieto previsto dalla normativa anti- Covid-19, sanzionando il titolare, un 59enne di Villacidro, per oltre 400 euro. L’uomo è stato denunciato anche per la mancata esposizione al pubblico della prescritta tabella dei giochi proibiti. Gli stessi agenti della Squadra Amministrativa della Questura hanno proceduto al controllo di un bar di Capoterra, dove, in una saletta attigua, i poliziotti hanno trovato 6 apparecchi da gioco totalmente irregolari e non collegati telematicamente con i Monopoli di Stato.

All’esito delle operazioni gli apparecchi elettronici sono stati sequestrati e nei confronti del titolare dell’esercizio, un 57enne cagliaritano, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 66.000 euro.