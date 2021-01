Sono stati firmati oggi i primi 25 contratti per definire il passaggio degli ex dipendenti Aras negli organici dell’agenzia Laore e consentire così l’immediata ripresa del laboratorio di analisi del latte di Oristano. Nei prossimi giorni saranno portate a termine le procedure per l’assorbimento di tutti i 234 ex lavoratori Aras, chiudendo così una lunga e complessa vertenza. Riprende in questo modo l’operatività dei servizi forniti dall’ex Aras, oggi in liquidazione.

La selezione, per soli titoli, per l’assunzione per 8 mesi, prorogabili, aveva messo a disposizione 234 posti tra veterinari, agronomi, biologi, amministrativi, periti agrari, tecnici di laboratorio, tecnici, amministrativi e assistenti.