Continuano i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle misure anti Covid.

I carabinieri della Compagnia di Sassari, nel corso di un servizio apposito effettuato ieri sera ha multato due ristoratori stranieri, entrambi titolari di locali a Predda Niedda, l’uno per non aver fatto rispettare le misure di disinfezione per i suoi camerieri e l’altro per aver permesso ai clienti di servirsi a buffet, modalità di somministrazione assolutamente vietata.

Nell’ambito dello stesso servizio sono state contravvenzionate altre 12 persone, controllate per strada, perché non indossavano la mascherina.