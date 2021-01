Da lunedì 25 a sabato 30 gennaio 2021, l’Istituto “Vittorio Alfieri+Conservatorio” in via De Gioannis sarà sottoposto a una disinfestazione per prevenire la proliferazione dei roditori.

I locali dell’istituto scolastico, secondo l’ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, verranno chiusi per 5 giorni per permettere l’areazione e la pulizia prima della riapertura. Sarà inoltre vigente il divieto perentorio di transito e stazionamento di persone per tutte e cinque le giornate necessarie agli operatori incaricati per portare a termine il lavoro.