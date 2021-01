I carabinieri della Stazione di Carbonia e della Compagnia hanno scoperto una casa di riposo per anziani abusiva. La struttura si trova in via Dalmazia a Carbonia. I militari erano venuti a conoscenza della possibile struttura abusiva creata all’interno di un appartamento e hanno deciso di effettuare un controllo.

Nei locali adibiti a casa di riposo, i carabinieri hanno trovato cinque anziani di circa 80 anni che venivano accuditi da personale senza alcun titolo. Secondo le prime informazioni, agli ospiti venivano anche somministrati alcuni farmaci. Altri presentavano piaghe da decubito, conferma ulteriore che all’interno della struttura nessuno fosse in grado di garantire i livelli assistenziali minimi necessari ad assicurare adeguato supporto agli ospiti.

Insieme ai carabinieri di Carbonia in via Dalmazia sono anche arrivati gli specialisti del Nas di Cagliari che stanno eseguendo ulteriori verifiche. Al momento nei confronti dei proprietari della struttura non sono stati presi provvedimenti, per loro potrebbe scattare l’accusa di maltrattamenti sugli anziani. I cinque 80enni adesso sono stati affidati alle rispettive famiglie: i parenti pagavano 1.400 euro al mese per farli accudire.