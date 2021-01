Cagliari, aggredirono due stranieri in via Podgora: tre arrestati

Le due vittime erano state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale in gravissime condizioni

Alle prime ora di questa mattina gli investigatori della Terza Sezione – Reati contro la persona – della Squadra Mobile, con l’ausilio anche dell’Unità Cinofila antidroga della Questura di Oristano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip per il Tribunale di Cagliari, nei confronti di tre soggetti, autori della violenta aggressione, avvenuta lo scorso 17 novembre in via Podgora, di due cittadini extracomunitari, rispettivamente di cittadinanza algerina e marocchina.

In quell’occasione era stata una passante ad allertare la Polizia. La donna aveva notato i due soggetti che vicini a una fermata dell’autobus chiedevano aiuto, visibilmente feriti e grondanti di sangue. Le due vittime erano state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto erano intervenuti immediatamente gli agenti della Squadra Volanti e gli specialisti della Polizia Scientifica. In seguito, i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cagliari, si sono messi sulle tracce degli autori analizzando i tabulati telefonici e interrogando i vari testimoni che sono stati man mano individuati.

Gli investigatori sono quindi riusciti a risalire agli autori del fatto, riconosciuti, peraltro, sia da alcuni testimoni presenti all’aggressione, sia grazie alla descrizione fornita dalle vittime. I poliziotti hanno anche delineato l’ambito in cui il delitto si è compiuto, accertando che i tre autori, un 46enne e due 20enni, tutti già con precedenti penali, avevano commesso il tentato omicidio dei due nordafricani per questioni legate allo spaccio di stupefacenti nel quartiere di Is Mirrionis.

I tre aggressori sono stati portati alla Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.