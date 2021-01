“Stiamo lavorando, insieme alla band, alla riprogrammazione dello show che avrebbe dovuto tenersi il 6 luglio 2020 a Milano”, inzia così un post sui social della Live Nation che annuncia il lavoro che si sta facendo per recuperare l’attesissimo concerto dei Faith No More.

“Sappiamo quanto era atteso il ritorno della band nel nostro paese, a distanza di cinque anni dal loro ultimo tour – scrive la Live – per questo contiamo di avere news per voi il prima possibile”.

“Vogliamo rassicurare tutti i fan della band che avevano acquistato il biglietto per lo show di luglio 2020 che, come previsto dal D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, ci sono 18 mesi di tempo per riprogrammare o cancellare definitivamente lo show e che pertanto verranno rispettati i tempi previsti dalla Legge”