L’Unione dei sindacati di base (USB) esprime, tramite una nota, solidarietà e sostegno all’associazione Asarp (Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica).

“È stata la prima associazione di familiari in Sardegna a schierarsi apertamente e con coraggio per la piena attuazione della Legge di Riforma Psichiatrica n°180/78 e di Riforma Sanitaria n°833/78 con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici e la creazione dei servizi territoriali previsti dalle leggi di riforma” si legge nella nota della sigla. “L’azione svolta in questi anni dall’ASARP è stata determinante nel processo di trasformazione della psichiatria italiana. È stato grazie allo straordinario lavoro portato avanti instancabilmente e caparbiamente insieme alle Associazioni dei Familiari che si è arrivati a chiudere tutti gli Ospedali Psichiatrici pubblici. Adesso, incredibilmente e con stupore, veniamo a conoscenza della dichiarazione della presidentessa di ASARP:

noi da qui non andiamo via”.

“Una dichiarazione – prosegue Usb – che fa seguito ad un tentativo di sfratto da parte dell’ATS proprietaria dell’immobile dove ha sede l’ASARP. USB/Federazione del Sociale solidarizza con la presidentessa di ASARP e assicura a lei agli operatori e ai pazienti che questa struttura frequentano il proprio sostegno in tutte le modalità di lotta che essi intendono intraprendere”.

“Conosciamo l’impegno e la dedizione che questa Associazione e la sua Presidentessa hanno profuso nella cura delle malattie mentali e come noi lo conoscono i pazienti che vi si sono rivolti ed i loro familiari” scrivono. “Un impegno che ha prodotto e produce risultati importanti, prima di tutto quello di rendere umanamente accettabile un disagio. Non riusciamo a capire l’accanimento per il quale l’ATS, e pensiamo i suoi ispiratori politici, contro questa Associazione, un accanimento fatto di piccoli sabotaggi come lo ‘spegnimento dei termosifoni‘ e lo slaccio delle linee telefoniche fino ad arrivare allo ‘sfratto esecutivo’. Nell’esprimere la nostra solidarietà militante all’ASARP e alla sua Presidentessa, vogliamo augurare lunga vita a questa associazione e a tutti coloro che si rivolgono ad essa”, conclude la nota dell’Usb.

