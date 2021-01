È stabile sul limite del 30% l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da Covid. Dopo il 31% registrato nei giorni 19 e 20 gennaio, per il secondo giorno consecutivo la percentuale resta sulla soglia individuata dal Governo come critica. È il report giornaliero di Agenas riferito alla data di ieri 22 gennaio 2021.

Cala invece, dal 36% di martedì scorso al 34% di ieri l’occupazione dei posti letto Covid in Area non Critica rispetto ai posti letto totali disponibili in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.