I carabinieri del Nas di Cagliari, nel corso delle ispezioni programmate, hanno svolto delle verifiche nei confronti di alcune macellerie. In tale contesto hanno verificato l’esposizione in vendita di un maialetto intero e di due mezzene di maialetto, dei quali non era possibile esibire la tracciabilità neppure dalle fatture d’acquisto.

La merce, per un peso complessivo di 15 kg circa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, per un valore commerciale approssimativo di 120 euro. Il commerciante è stato sanzionato.