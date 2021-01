“Quali sono le azioni portate avanti dalla Regione Sardegna per impedire il passaggio da zona gialla a zona arancione? Quali sono le ordinanze ad hoc adottate dalla per alleggerire il pesantissimo carico che grava sulle terapie intensive?”. Sono queste le domande che in un post su Facebook Desirè Manca, esponente del gruppo del Movimento 5 stelle della Sardegna, rivolge al Presidente del Consiglio Michele Pais “anziché rilasciare dichiarazioni-scaricabarile sul Governo nazionale, sapendo benissimo che le decisioni prese da Roma sono dettate esclusivamente dall’andamento dei dati inviati dalla Regione Sardegna”.

“Il Presidente Pais – scrive Manca – ha definito le decisioni del Ministero della Salute ‘incomprensibili imposizioni calate dall’alto’. Dichiarazioni imbarazzanti. La Sardegna” prosegue Desirè Manca – è diventata zona arancione perché, in base ai nuovi indicatori utilizzati dal ministero, la pressione sulle terapie intensive si sta avvicinando a una soglia critica. L’indice Rt, che tra l’altro nella nostra regione è rimasto invariato, non è l’unico parametro da tenere in considerazione”.