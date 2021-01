Traffico fortemente rallentato, folla di persone nelle vie principali del centro. Ecco la fotografia di Cagliari di questa sera, in vista del passaggio della Regione da zona gialla a zona arancione.

Tante persone, di tutte le età, hanno intasato via Manno (in foto), piazza Yenne e il Corso Vittorio Emanuele. Tutti in cerca delle ultime ore di libertà prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza restrittiva firmata questa mattina dal ministro della Sanità, Roberto Speranza.