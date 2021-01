Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, nel comune di Quartu Sant’Elena. Una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 22:30 per l’incendio di un’autovettura in sosta in via Giovanni Falcone.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un’APS hanno spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti e messo in sicurezza l’area e la sede stradale. Successivamente i pompieri hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando stazione di Quartu Sant’Elena e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Quartu Sant’Elena per le indagini di loro competenza.