Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) a Monte Arcosu, nel Comune di Uta (CA), per il recupero di due escursionisti che hanno perso l’orientamento. Si è concluso nella serata di ieri, intorno alle 19:30, un intervento di recupero di due escursionisti dispersi all’interno dell’Oasi.

Intorno alle 17 i due avevano contattato direttamente il servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per comunicare la perdita di orientamento, riuscendo fortunatamente ad inviare le proprie coordinate. La posizione dei dispersi, un 52enne di Cagliari e un 36 anni di Sant’Antioco, è stata tempestivamente verificata tramite SMS locator (sistema di localizzazione da remoto, tramite numero di telefono del malcapitato) mentre la squadra ESA (Equipe di Soccorso Alpino) in guardia attiva della stazione di Cagliari è immediatamente partita per raggiungerli.

Intorno alle 18:30 i soccorritori hanno trovato gli escursionisti e li hanno condotti alla loro auto.