I Vigili del fuoco di Oristano sono stati impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che ha tenuto sotto scacco la regione nelle ultime ore.

Fin dalle prime ore del giorno i pompieri sono intervenuti in tutta la provincia. Il forte vento ha reso necessario ripetute operazioni di messa in sicurezza degli impianti e di rimozione di ostacoli, nei comuni di Oristano, Cabras e Cuglieri.

Attualmente è in atto un intervento di messa in sicurezza per il distacco di un masso da un costone che sta interessando la SP 11 al km 45 circa nel comune di Ula Tirso.