Con una nota inviata al Presidente della VI Commissione del Consiglio regionale, le opposizioni in Consiglio Regionale chiedono, in vista del vertice previsto per il 26 gennaio, la convocazione dell’assessore Nieddu “in merito ai dati trasmessi dalla Regione alla cabina di regia nazionale e alle disposizioni emanate il 23 Gennaio scorso dal Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna. Si tratta di un tema di estrema importanza che, date le sue connessioni con la salute pubblica e con l’economia delle nostre comunità, richiede di essere affrontato nella sua interezza, con la massima trasparenza possibile e senza alcuna omissione”.

“In una fase come questa l’azione di controllo, di verifica puntuale sui dati e di azione politica della Commissione sanità è irrinunciabile, anche al fine di poter rivendicare le giuste ragioni dell’isola. Pertanto ti chiedo di voler integrare l’ordine del giorno già stabilito per la seduta di domani con l’audizione dell’Assessore della Sanità su tutti gli aspetti connessi con la decisione assunta dal Governo e sulle eventuali azioni da adottare in merito. Certi di un tuo immediato interessamento ti saluto cordialmente”, si legge nel comunicato.

