“Cinque milioni di euro per l’acquisto di test rapidi inaffidabili. I dubbi sullo screening ‘Sardi e sicuri’, voluto dalla Regione Sardegna e dall’Ats, e sugli aspetti controversi della gara devono essere chiariti al più presto”, Mara Lapia, deputata e componente della Commissione affari sociali e sanità, denuncia alla Procura di Cagliari le procedure per individuare la ditta fornitrice e sull’affidabilità dei tamponi antigenici utilizzati in Ogliastra.

La parlamentare ha anche inviato una segnalazione all’Anac e alla Procura generale sezione Sardegna della Corte dei conti.