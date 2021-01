Il Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari ha intensificato il controllo del territorio nel fine settimana, anche per ottemperare al decreto del Ministro della Salute che ha elevato le restrizioni “anticontagio” nella regione.

A Bono due persone sono state multate per aver violato la “zona rossa” che vige in quel comune per ordinanza del sindaco. Ad entrambi sono stati anche trovati alcuni grammi di marijuana e per questo segnalati alla Prefettura. A Burgos è stato multato un uomo perché non indossava la mascherina all’interno dell’esercizio pubblico e altre 4 persone per aver violato il coprifuoco delle 22. A Ozieri un uomo alla guida della sua auto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, insieme ai suoi due passeggeri, multati per aver violato il divieto di recarsi in un comune diverso da quello di domicilio. A Buddusò un automobilista è stato contravvenzionato per violazione del coprifuoco. A Valledoria quattro automobilisti sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e multati per aver violato il il divieto di uscita dalle 22 alle 5.

Stessa sorte per due cittadini di sedini, sorpresi fuori casa ben dopo le 22. Anche ad Olbia un bicchiere di troppo è costata la patente ed una denuncia per guida in stato di ebbrezza ad un automobilista, contravvenzionato anche per aver violato il coprifuoco. A Tempio Pausania altro ritiro di patente per guida in stato di ebbrezza, denuncia alla magistratura e contravvenzione per violazione del coprifuoco.