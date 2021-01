“In Sardegna vi sono delle catene di trasmissione in alcune aree che inficiano il valore R0, tanto da dare un rischio elevato e far scattare la zona arancione. Servirà, dopo una settimana, una rivalutazione di questi dati, inserendo i 30 nuovi posti letto di terapia intensiva, e rivalutare il peso dell’R0. Nei parametri l’R0 ha un valore troppo alto”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su Sky TG24, in merito alla situazione epidemiologica in Sardegna.

“Credo nei 21 parametri, ci ho sempre creduto – ha aggiunto -, ma penso che recentemente sia stato dato troppo peso all’R0. Questo è penalizzante, non solo per la Sardegna. Spero che l’Iss e i tecnici, magari d’accordo con le Regioni, possano trovare un accordo sul limite di questo parametro”.