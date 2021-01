Sull’anno infausto per il settore musicale si è detto e discusso abbastanza. La lezione più grande che ha lasciato, sicuramente, è che il mondo dei social è un bacino da sfruttare al meglio per promuoversi e far conoscere le proprie produzioni.

Lo sa bene lo storico speaker e dj Tommy Rossi, olbiese d’adozione, abituato a intervistare in radio, o a presentare in festival e rassegne i cantanti e musicisti isolani. E allora da qui, dall’esigenza di offrire comunque uno spazio musicale in un periodo di assenza di eventi e dalla voglia di supportare gli artisti sardi, è nato il format “MUSICA&VIDEO 100×100 Sardegna”.

“Nel nome riprende una mia vecchia web radio che fondai 10 anni fa, e ho ripreso anche alcuni di quei jingle per farne la sigla di oggi – spiega Tommy -. L’idea è quella di far sentire le canzoni ma mostrare anche i videoclip di tutte le uscite della musica in Sardegna o di artisti Sardi nel mondo”. Episodi a cadenza settimanale, trasmessi sui canali social e su youtube ogni Sabato.

L’esordio è stato a Ottobre, a distanza di qualche mese si è superata la doppia cifra. In ogni episodio vengono mostrati stralci di videoclip di artisti isolani, raggruppati o per nuova uscita o per argomento tipo cover o live, o per genere, accompagnati dai rispettivi brani, inserendo nel post i link ai rispettivi videoclip pubblicati dagli artisti per dare loro visibilità. «Seleziono 5 cantanti o musicisti alla volta, io mi limito a presentarli – dice Tommy -, racconto di chi si tratta e spiego il brano, dopo partono canzone e video».

La rubrica è disponibile sulle pagine del progetto "MUSICA&VIDEO 100×100 Sardegna": quella principale di Facebook



il gruppo sempre su Facebook

su Instagram musicaevideo100x100sardegna

Il canale Youtube e anche una playlist su Spotify "Musica&Video 100×100 Sardegna 2021" in continuo aggiornamento con le canzoni di volta in volta presentate nella rubrica.

Visto le richieste in programmazione anche in TV sul digitale terrestre e prossimamente in Radio.