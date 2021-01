Questa mattina, ad Alghero (Ss) i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di S.P., algherese di 43 anni.

Le manette sono scattate perché, a seguito di una perquisizione personale e di casa sua, è stato trovato in possesso di 5 grammi di eroina, 28 di marijuana e 40 ml. di metadone, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle sostanze. L’uomo, al termine delle formalità, è stato riportato in casa sua agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nella mattinata di domani in Tribunale a Sassari.