Partirà domani, martedì 26 gennaio, il progetto ‘A-STER – A caccia di STEReotipi’, un corso di formazione sulla lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere rivolto ai docenti degli istituti superiori dell’area metropolitana. L’evento è promosso dalla consigliera di parità della Città Metropolitana di Cagliari, Susanna Pisano e organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari. “L’obiettivo di questo progetto formativo è quello di fornire al corpo docente le competenze per promuovere la decostruzione degli stereotipi di genere già in ambito scolastico”, spiega la consigliera.

Al corso, rigorosamente in videoconferenza e che includerà 5 moduli formativi della durata di 3 ore ciascuno, hanno aderito sei scuole superiori – Liceo Classico Siotto Pintor, Liceo Artistico Foiso Fois, Istituto Professionale Pertini, Liceo Linguistico Eleonora D’Arborea, Istituto De Sanctis – Deledda e Istituto Industriale Scano – con un totale di 25 insegnanti partecipanti. L’attività prevista dal progetto è stata predisposta in collaborazione con la professoressa Cristina Cabras, responsabile delle attività progettuali per l’Università di Cagliari.