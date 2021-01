Sono stati trasmessi alla procura di Pisa gli atti relativi all’incidente e alla conseguente morte di Pietro Antonio Brocca, fantino sardo di 21 anni morto ieri all’ospedale di Cisanello dopo quasi quattro giorni di ricovero per le gravi lesioni riportate a causa di una caduta da cavallo durante una corsa sulla pista dell’ippodromo di San Rossore.

Il sostituto procuratore Egidio Celano dovrà valutare se vi siano state eventuali condotte nei soccorsi o durante la corsa tali da non assicurare adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’attività ippica. Il pm valuterà nei prossimi giorni se disporre o meno l’autopsia. Il decesso è avvenuto per un gravissimo trauma cranico procurato dalla caduta sul terreno prima di venire travolto da altri cavalli che sopraggiungevano.

Secondo quanto appreso, al momento il fascicolo d’indagine non ha indagati.