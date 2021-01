Prosegue senza soluzione di continuità l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per il contrasto alla pandemia da Covid 19. Ieri a San Vito i militari hanno sanzionato, con la solita multa da 400 euro, un 21enne di Villasimius operaio con precedenti denunce a carico e un 20enne disoccupato di Ballao. I due ragazzi sono stati controllati nella Piazza Europa di Muravera e non indossavano la mascherina. Per entrambi è stata applicata la sanzione ed è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari.

Ulteriori persone sono state sanzionate a Muravera, Quartu, Iglesias e Sanluri. Ben dodici persone complessivamente sono state sorprese a girare per strada senza mascherina, oppure con mascherina indossata in modo scorretto sotto il mento.