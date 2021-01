Girava tranquillamente con la sua (ex) macchina nonostante fosse sotto sequestro per ben due volte. I carabinieri di San Basilio (Su) lo hanno però sorpreso e denunciato. I militari, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno segnalato alla Procura di Cagliari un 57enne operaio di Ortacesus, per violazione di sigilli e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

L’uomo era stato controllato a Ortacesus il 12 gennaio scorso alla guida della sua Ford Fiesta ma era emerso che quell’auto risultasse sotto sequestro amministrativo dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova, il 14 giugno 2019, perché senza assicurazione e senza revisione. A seguito di tale constatazione l’auto è stata posta nuovamente sotto sequestro amministrativo dai carabinieri e affidata a una depositeria giudiziaria convenzionata ai fini dell’alienazione, mentre la patente di guida gli è stata ritirata per la successiva revoca.