Strana aggressione, a quanto pare senza motivo, ieri pomeriggio in via Generale Cantore, a Pirri. Intorno alle 18,30 la centrale operativa della Compagnia del Carabinieri di Cagliari ha inviato un equipaggio del Radiomobile in Via Generale Cantore per una richiesta di aiuto arrivata al 112 in merito ad un’aggressione in corso. Sul posto i carabinieri hanno trovato e prestato assistenza a un 18enne di Quartucciu.

Il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito, qualche minuto prima, da più persone, a suo dire a lui sconosciute. In particolare, ha riferito che gli aggressori lo avevano inseguito a piedi e percosso senza alcun motivo, anche con l’utilizzo di caschi, a partire dalla vicina Via Santa Maria Goretti. Sul posto i carabinieri hanno trovato un casco, con tracce di sangue, che è stato sequestrato. A seguito delle lesioni, il ragazzo ha dovuto ricorrere alle cure del personale del 118 che lo ha portato all’ospedale “Brotzu”, in codice giallo.

In attesa della formalizzazione di una querela i carabinieri hanno già intrapreso le indagini, attraverso la visione di immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in loco e la ricerca di tracce biologiche e impronte digitali sul casco recuperato, affidate ai tecnici del Ris di Cagliari.