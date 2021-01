Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in viale Marconi.

La conducente di una Opel Agila, una 50enne residente in provincia, percorreva viale Marconi in direzione Cagliari quando, arrivata in corrispondenza di un ingresso privato, ha girato verso sinistra, scontrandosi in questo modo con una moto Honda AfricaTwing, guidata da un 60enne di Selargius.

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu, mentre la conducente della Opel è stata portata al Policlinico universitario.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.