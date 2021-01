Non hanno dichiarato ricavi per 676mila euro, non pagando così tasse per oltre 10mila euro. La scoperta è stata messa a segno dalla Guardia di finanza di Iglesias durante i controlli mirati a frenare l’evasione fiscale.

Sotto la lente dei militari delle Fiamme gialle sono finite società che operano nel settore pubblicitario delle onoranze funebri, nel comparto alimentare e dell’edilizia a Gonnesa, Sant’Anna Arresi, Carloforte e Carbonia scoprendo, complessivamente, oltre 676.000 euro di ricavi non dichiarati al fisco e un’Iva non versata per 10.178 euro. Tutte le società controllate, secondo quanto emerso dalla verifica della Gdf, per diverse annualità non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi.