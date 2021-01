Diminuiscono i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.593 nuovi casi di Covid, mentre le vittime sono 541.

Sono 257.034 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 143.116. Il tasso di positività è ora al 4,1% (ieri era al 5,98%, è in calo quindi dell’1,9%).