“Speriamo che anche prima di venerdì il governo possa rivalutare il declassamento della Sardegna in zona arancione”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu al termine della seduta in commissione Sanità dove è stato ascoltato in merito al passaggio da zona gialla ad arancione.

L’assessore ha illustrato un report dal quale “emerge che le criticità che ci hanno portato in arancione erano superate dal giorno dopo in cui siamo stati declassati dal governo”.