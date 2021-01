Intervento della S.O dei V.V.F. di Sassari intorno alle 13:00, a seguito di una richiesta d’intervento per soccorso ad una persona a La Maddalena, in località Caprera.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento cittadino. Le ricerche hanno permesso di portare in salvo un escursionista 35 anni che nel tragitto si era perso per i sentieri scoscesi.

L’uomo una volta accortosi di essersi perso, ha chiamato i soccorsi che nel giro di un’ora lo hanno intercettato. Il 35enne è stato riaccompagnato incolume alla propria vettura. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e vari enti di volontariato.