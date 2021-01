Domenica 31 Gennaio, importante sfida alla Sardegna Arena contro il Sassuolo. La formazione di Eusebio Di Francesco sfiderà la sua ex squadra neroverde per una gara importantissima.

Il match, che inizierà alle ore 15.00, vedrà scendere in campo due formazioni agguerrite e alla ricerca di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi: i neroverdi hanno chiuso all’ottavo posto lo scorso campionato e vogliono sorprendere anche nella nuova annata, i rossoblu sono alla ricerca di punti e gioco per conquistare la salvezza in Serie A, dopo un brutto avvio di 2021. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport.

Sergio Lai