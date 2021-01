I carabinieri di Dorgali (Nu) hanno denunciato G.P., 64enne perché aveva trasferito l’arma legalmente detenuta in suo possesso in un luogo diverso da quello consentito da cui peraltro era stata rubata diversi anni fa senza che denunciasse l’accaduto alle forze di polizia.

Per lo stesso reato gli stessi i carabinieri di Dorgali hanno denunciato anche A.A., 79enne, che dopo essersi trasferito in una provincia diversa ha abbandonato una sua arma legalmente detenuta nella vecchia abitazione. Diversa la motivazione della denuncia per R.P., 48enne, che è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 non denunciato.